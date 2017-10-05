Стала відома історія хлопця з фото, яке облетіло світ, де він прикриває жінку від куль в Лас-Вегасі

Хлопець, який прикрив своїм тілом перелякану жінку під час кривавої стрілянини 2 жовтня в Лас-Вегасі, виявився солдатом армії США. Фотографію, на якій зафіксовано його вчинок, швидко розповсюдили світові ЗМІ, повідомляє Daily Mail.

Читайте такожСмартфон врятував життя жінці під час жахливої бійні в Лас-ВегасіХлопець і жінка опинилася на землі, коли гості музичного фестивалю в паніці кинулися тікати. На фото складно визначити, чи була жінка мертва чи поранена. Але фотограф Девід Беккер повідомив, що вони встигли втекти через кілька секунд після того, як було зроблено фото.

Як стало відомо, хлопця звуть Метью Кобос, він має звання кавалерійського розвідника Збройних сил США. Військову службу він проходить на Гаваях.

Кобос навіть прикрив очі жінці, щоб та не бачила, що коїться навколо. Після того, як вона опинилася в безпеці, хлопець повернувся, щоб допомогти пораненим. Він пальцями затискав чужі рани від куль, а пояс використовував як джгут, щоб зупинити у постраждалих кров.

Після того, як інформація про вчинок Кобоса була оприлюднена, його привітали родина і друзі.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Лас-Вегасі Стівен Педдок розстріляв 58 людей, які прийшли на фестиваль кантрі-музики. Ще близько 500 людей були поранені. Після свого жахливого вчинку Педдок скоїв суїцид. Правоохоронці натякають на якісь "докази", які свідчать про те, що він ніби спочатку не збирався себе вбивати і підготував план втечі. Що стало причиною зміни рішення, поки не встановлено.