В Узбекистані автобус врізався в екскаватор: 26 загиблих

Не менше 26 осіб загинули при зіткненні автобуса "Мерседес" з екскаватором, що зупинився на узбіччі, в Узбекистані в ніч на суботу, повідомив РІА “Новости” представник МВС країни.

В автобусі знаходилося 50 пасажирів. "Загинули як мінімум 26 осіб, більше 20 поранені", - сказав співбесідник агентства.

ДТП сталася на 42-му кілометрі автодороги Гузор-Чим-Кукдала в Кашкадар’їнській області.