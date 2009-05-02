В Узбекистані автобус врізався в екскаватор: 26 загиблих
11:40, 02 травня 2009Світ
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Більше 20 поранені
Не менше 26 осіб загинули при зіткненні автобуса "Мерседес" з екскаватором, що зупинився на узбіччі, в Узбекистані в ніч на суботу, повідомив РІА “Новости” представник МВС країни.
В автобусі знаходилося 50 пасажирів. "Загинули як мінімум 26 осіб, більше 20 поранені", - сказав співбесідник агентства.
ДТП сталася на 42-му кілометрі автодороги Гузор-Чим-Кукдала в Кашкадар’їнській області.
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