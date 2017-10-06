У Мадриді судять главу поліції Каталонії за звинуваченням у заколоті

Глава каталонської поліції Жозеп Ллуїс Траперо постав у п'ятницю перед судом у Мадриді: його підозрюють у заколоті проти держави. Поліція Каталонії обвинувачується у невиконанні обов'язків по охороні співробітників національної поліції Іспанії від учасників протестів перед референдумом про незалежність 1 жовтня, пише Бі-бі-сі.

В якості підозрюваних до суду викликані також два головних активіста руху за незалежність Каталонії і ще один співробітник каталонської поліції. Референдум про незалежність Каталонії, який пройшов у неділю, був визнаний незаконним.

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Слухання проходять у національному кримінальному суді в Мадриді. Справа стосується зіткнень іспанської поліції з тисячами прихильників незалежності Каталонії перед будівлею регіонального міністерства економіки в Барселоні 20 вересня.

Іспанська газета El Pais назвала висунуті проти каталонської поліції звинувачення екстраординарними в сучасній історії демократії в Іспанії і нечуваними з часів диктатури Франко.

Стаття про заколот, яка була внесена в кримінальний кодекс Іспанії у 1822 році, передбачає тюремний термін до 15 років. Заколотом вважаються дії, спрямовані проти державних рішень або національних сил безпеки.

У серпні, після теракту в Барселоні, каталонську поліцію, навпаки, вшановували за швидку ліквідацію осередку ісламістів.

Уряд Каталонії заявив, що проголосить незалежність протягом кількох днів. У відповідь прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой призначив засідання кабінету міністрів, щоб обговорити подальші дії щодо Каталонії.

За даними організаторів референдуму, явка склала 42%. Проголосувало 2,2 млн жителів регіону. У заяві організаторів йдеться, що 90% голосів віддано за незалежність, але офіційні результати ще не опубліковані. Поліція намагалася перешкодити референдуму, який іспанський конституційний суд визнав незаконним. Голосування було затьмарене сутичками з поліцією, яка намагалася вилучити бюлетені і урни.