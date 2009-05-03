У бельгійському Брюгге проходить Фестиваль шоколаду

Фестиваль шоколаду проходить у місті Брюгге - десятки бельгійських компаній-виробників шоколаду організували для відвідувачів не просто дегустацію продукції, а наочно-практичну презентацію особливостей професійного ``ноу-хау``.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами представника оргкомітету, крім ознайомлення безпосередньо з процесом виготовлення виробів із шоколаду, в рамках фестивалю можна взяти участь у симпозіумі шоколадних справ майстрів, дізнатися секрети їхньої майстерності, а також те, як виробники солодких ласощів комбінують його з різними інгредієнтами, приміром, із шампанським, кавою і фруктами.

Для дітей організатори фестивалю відвели ціле "шоколадне село", однією з розваг якого, крім участі в різних конкурсах, є можливість помалювати фарбами з шоколаду не тільки на мольберті, а й проявити себе як художника з боді-арту.

Бельгія, чия шоколадна продукція відома і має попит у багатьох країнах, є батьківщиною шоколадних цукерок-пралін.