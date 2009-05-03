У США «накрилися» одразу три банки

Три чергові банки припинили існування в США за фінансовими показниками, таким чином з початку року в країні завалилися вже 31 фінансові організаціі, повідомила Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC) на своєму офіційному сайті. За весь 2008 рік, коли вибухнула фінансова криза, в США зазнали краху 25 банків, зокрема такі гіганти, як Lehman Brothers і Bear Stearns, викликавши паніку на світових ринках. Регулятор закрив у п`ятницю два регіональні банки - America West Bank в штаті Юта і Citizens Community Bank у Нью-Джерсі. Проте справжнім ударом для страхового фонду і банківського сектора стало закриття Silverton Bank з штаб-квартирою в Атланті, який працював тільки з банками, не обслуговуючи фізичних осіб. Цей банк за даними на 1 травня мав активи у розмірі 4,1 мільярдів доларів, розмір депозитів складав 3,3 мільярда доларів. Silverton Bank став четвертим найбільшим банком, що завалився в США з початку рецесії. Банк не пережив так званого "стрес-тесту", під час якого регулятори мають намір визначити, які саме капіталовкладення і в якому обсязі потрібні для підтримки банківської системи США. Передбачалося, що підсумки "стрес-тесту" будуть оголошені 4 травня, проте уряд переніс очікувану ринком подію на 7 травня.

РИА новости