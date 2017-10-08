У Барселоні на мітинг проти відокремлення Каталонії від Іспанії вийшли близько мільйона осіб

У Барселоні в неділю, 8 жовтня, пройшов масовий мітинг противників відділення регіону від Іспанії. За даними руху «Каталонська громадянська спільнота», на вулиці вийшли 950 тисяч осіб, передає Радіо Свобода.

Демонстрація прихильників збереження Каталонії у складі Іспанії стала найбільшою за весь час протистояння між Мадридом і Барселоною. Учасники ходи несли в руках іспанські та каталонські прапори, скандуючи гасла за єдність.

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Раніше в суботу масові акції противників незалежності Каталонії пройшли в інших містах регіону, а також у Мадриді.

Для участі в маніфестації в Барселоні спеціально приїхав Нобелівський лауреат з літератури Маріо Варгас Льоса.

«Каталонія і Іспанія разом вже п'ять століть і ніщо і ніхто не зможе їх розлучити», - заявив іспано-перуанський письменник в ефірі місцевого телеканалу.

Раніше прем'єр Іспанії Маріано Рахой в інтерв'ю газеті El Pais заявив, що не допустить відокремлення Каталонії, і не виключив застосування статті 155 Конституції, яка може призупинити автономію регіону. Разом з тим він не має наміру вести переговори до того, поки уряд Каталонії не відмовиться від ідеї прийняття декларації про незалежність. Рахой вважає, що можливе міжнародне посередництво не має сенсу.

Як повідомлялося, референдум про незалежність відбувся в Каталонії 1 жовтня. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Парламент Каталонії 10 жовтня має затвердити підсумки голосування. Конституційний суд Іспанії визнав проведення референдуму незаконним.