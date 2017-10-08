Іспанія може скасувати автономію Каталонії через сепаратизм

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв запобігти незалежності регіону Каталонія. "Іспанія не буде розділеною, а національну єдність буде збережено, - заявив Рахой в інтерв’ю іспанській газеті El Pais. - Ми використаємо всі доступні законодавчі інструменти, щоб це зробити".

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У відповідь на запитання, чи може це означати використання 155 статті конституції, яка дозволить уряду обмежити каталонську автономію, Рахой відповів, що "не виключає жодних законних методів", передає «Німецька хвиля».

Рахой виключив переговори з Барселоною за участі посередників та закликав поміркованих прихильників незалежності припинити об'єднуватися із радикалами.

Напередодні, 7 жовтня, тисячі іспанців у білому одязі без партійної символіки зібралися під стінами ратуш у Мадриді, Барселоні, Сарагосі, Севільї та Більбао. Під слоганом "Чи можемо ми поговорити?" демонстранти виступали за діалог між центральним урядом та каталонськими сепаратистами. У Мадриді в той же час відбувся великий мітинг прихильників єдності Іспанії, організований націоналістами. За офіційними даними, у ньому взяли участь "до 50 тисяч людей". Опівдні 8 жовтня мітинг прихильників іспанської єдності має відбутися у Барселоні.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії провели референдум, на якому, за даними місцевої влади, близько 90 відсотків тих, хто проголосував, підтримали незалежність регіону від Іспанії. При цьому явка становила лише 42 відсотки, оскільки противники незалежності бойкотували референдум. Мадрид голосування вважає нелегітимним. Лідер Каталонії Карлес Пучдемон обіцяє проголосити незалежність у понеділок, 9 жовтня.