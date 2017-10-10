Сильвестр Сталлоне сам зніме спін-офф "Роккі"

Актор і режисер Сільвестр Сталлоне сам зніме спін-офф «Роккі», повідомляє Deadline.

Стрічка «Крід: Спадщина Роккі» вийшла в 2015 році. Крім Сталлоне (роль принесла йому премію «Золотий глобус») у фільмі знімався Майкл Б. Джордан. Режисером картини був Райан Куглер.

Тепер стало відомо, що Сталлоне зніме і спродюсує сіквел. Виробництво почнеться в 2018 році.

Читайте такожРежисер восьмих "Зоряних воєн" розкрив ім'я останнього джедая

Як заявив артист, він з нетерпінням чекає режисерської і продюсерської роботи з «неймовірно талановитим» Джорданом. «Ще один раунд», – додав Сталлоне.

У спін-оффі Джордан грає сина Аполло Кріда – суперника і друга Роккі Бальбоа. Герой Сталлоне стає наставником молодого спортсмена.

Раніше повідомлялося, що Сталлоне пообіцяв знову поборотися з Іваном Драго у спін-оффі «Роккі».