Іран назвав лайку найкращим способом спілкування зі США

Прес-секретар Збройних сил Ірану Масуд Джазаєрі застеріг президента США Дональда Трампа від нових погроз на адресу Ісламської Республіки. Про це повідомляє Reuters.

«Схоже, адміністрація Трампа розуміє тільки мат. Їм потрібні потрясіння, щоб зрозуміти новий сенс влади в світі», — заявив Джазаєрі. «Пора викладати американцям нові уроки», — додав він.

Раніше, 8 жовтня, командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) генерал Мохаммад Алі Джафарі попередив, що Іран буде розглядати американську армію як екстремістське угрупування «Ісламська держава», якщо США визнають КВІР терористичною організацією.

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У той же день президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Іран порушує положення угоди про врегулювання проблеми іранського атому. Крім того, Трамп звинуватив Тегеран у створенні «проблем» на Близькому Сході. «Іран — це поганий гравець, і треба поводитися з ним, як з поганим гравцем», — додав президент США. Як очікується, 15 жовтня Трамп може оголосити про вихід Вашингтона з ядерної угоди з Іраном.

Угода про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома була досягнута Ісламською Республікою і шісткою міжнародних посередників 14 липня 2015 року. Був прийнятий спільний комплексний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу. План вступив у дію 16 січня 2016 року.