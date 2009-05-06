Росія висилає двох дипломатів, які працюють в Інформбюро НАТО
11:46, 06 травня 2009Світ
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Ноту вручили послові Канади
Росія висилає двох канадських дипломатів, які працюють в Інформбюро НАТО в Москві.
Про це йдеться в заяві Департаменту інформації і друку МЗС Росії. Відповідну ноту вручили послові Канади в Росії Ральфу Лісишину.
Столицю мають залишити аташе канадського посольства в Росії Ізабель Франсуа і її колега Марк Оппгенорт. Таким чином Москва відповіла на висилання двох російських дипломатів- співробітників постпредства Росії при НАТО.
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