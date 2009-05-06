Росія висилає двох дипломатів, які працюють в Інформбюро НАТО

Росія висилає двох канадських дипломатів, які працюють в Інформбюро НАТО в Москві.

Про це йдеться в заяві Департаменту інформації і друку МЗС Росії. Відповідну ноту вручили послові Канади в Росії Ральфу Лісишину.

Столицю мають залишити аташе канадського посольства в Росії Ізабель Франсуа і її колега Марк Оппгенорт. Таким чином Москва відповіла на висилання двох російських дипломатів- співробітників постпредства Росії при НАТО.

Эхо Москвы