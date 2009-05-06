Грузинська поліція затримала «голос опозиції» - популярного співака

МВС Грузії затримало в Тбілісі "символ грузинської опозиції" - популярного естрадного співака Георгія Гачечиладзе, відомого під сценічним ім`ям "Уцнобі" (Незнайомець), повідомляє агентство "Новості-Грузія".

За його даними, Георгій, брат лідера опозиції Левана Гачечиладзе, в середу очолив ходу до будівлі патрульної поліції в районі Діді Дігомі, щоб висловити протест з приводу затримання активістів опозиції. До будівлі стягнуто спецназ. Жінки, узявшись за руки, створили живий ланцюг, розділяючи поліцейських і молодь, яка бере участь в акції.

За даними ТБ, у будівлі управління патрульної поліції вже відбулося зіткнення прихильників опозиції з поліцейськими, є постраждалі. МВС Грузії поки не коментує ситуацію.

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