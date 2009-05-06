У Молдові десятки журналістів вимагали відмінити цензуру в ЗМІ

У Молдові близько 40 журналістів біля будівлі уряду протестували під гаслами свободи преси і за право на вільний доступ до інформації, повідомляє радіо «Свобода».

Голова Асоціації незалежної преси Петру МАКОВЕЙ заявив, що правляча в країні Комуністична партія контролює ЗМІ.

При цьому, як сказав П.МАКОВЕЙ, журналісти, які дотримуються опозиційних поглядів, стикаються із труднощами при зборі інформації з офіційних джерел. На думку активіста, після квітневих антиурядових виступів ситуація погіршалась.