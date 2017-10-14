Іран пообіцяв посилити балістичну програму у відповідь на тиск США

Іран залишиться прихильним міжнародної ядерної угоди і має намір розширювати свою балістичну програму, незважаючи на тиск з боку США. Про це заявив президент республіки Хасан Роухані, передає РБК з посиланням на Reuters.

Лідер країни розкритикував нову стратегію президента США Дональда Трампа щодо ірано-американських відносин, яку він затвердив раніше в п'ятницю, 13 жовтня. Роухані зазначив, що жодна країна не може скасувати або змінити ядерну угоду світового рівня. За словами президента республіки Іран «дасть гідну відповідь», якщо в процесі посилення санкцій будуть порушені національні інтереси Тегерана, і продовжить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Іранська нація ніколи не буде схилятися перед будь-яким іноземним тиском. Іран і [ядерна] угода зараз сильніше, ніж коли-небудь», — заявив Роухані, запевнивши, що рішення Трампа про скасування ядерної угоди буде грати проти США і ізолює їх, оскільки інші сторони угоди, як і раніше прихильні йому.

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Роухані підкреслив, що будь-які дії, які зробить президент США, будуть контрпродуктивними для багатостороннього договору. «На жаль, у США є уряд, який не хоче виконувати міжнародні зобов'язання, а також серйозно підриває принцип переговорного процесу на світовій арені», — заявив він.

Коментуючи звинувачення Трампа щодо підтримки Іраном тероризму, президент заявив, що його країна продовжить боротися з бойовиками в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, президент США оголосив про нову стратегію дій щодо Ірану, який контролюється «режимом фанатиків». Трамп не підтвердив, що ісламська республіка виконала ядерну угоду, це створює можливість для виходу США з неї.