В екіпажі захопленого піратами судна Marathon - 8 українців

7 травня ц.р. сомалійськими піратами захоплено вантажне судно „Marathon” під прапором Нідерландських Антильських островів, власник компанія „Western Marine Transport NV”, оператор – компанія „Cargadoor Amons & Co” (м. Заандам, Нідерланди). До складу екіпажу входять 8 осіб – всі громадяни України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Королівстві Нідерланди.

За даними прес-служби, факт захоплення судна та перебування на його борту українських громадян підтвердила компанія-оператор судна та Посольство Нідерландів в Україні.

У зв’язку з черговим захопленням у полон українських моряків, Посольствам України в Нідерландах та Кенії доручено з’ясувати обставини згаданого інциденту, встановити контакт із судновласником i компанією-оператором та максимально сприяти якнайскорішому звільненню наших співвітчизників.

Справа перебуває на особливому контролі у дипустановах України в Нідерландах, Кенії та в МЗС України.