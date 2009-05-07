США таки дослухаються до пропозицій Росії щодо ПРО?
22:32, 07 травня 2009
Світ
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Лавров зустрівся з Клінтон
|Сергій ЛАВРОВ
США на переговорах, що відбулися у четвер, підтвердили, що розглядають пропозиції Росії з питання ПРО, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. "Наші американські партнери підтвердили, що в рамках огляду (плану з розміщення ПРО) розглядають і ті пропозиції, які внесла Росія", - заявив Лавров у четвер на прес-конференції за підсумками переговорів з держсекретарем США Хіларі Клінтон. За його словами, також розглядаються додаткові ідеї в розвиток тих пропозицій, які російська сторона передала американським колегам на першій зустрічі Лаврова і Клінтон, що відбулася в березні.
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