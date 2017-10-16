ЄС не обговорює введення додаткових антиіранських санкцій - Могеріні

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз не буде обговорювати введення додаткових санкцій проти Ірану, повідомляє РИА «Новости».

«Ми не обговорювали і не обговорюємо введення додаткових санкцій проти Ірану», — сказала Могеріні.

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Також вона зазначила, що відвідає США для обговорення відносин з Іраном та ядерної угоди.

«Я буду у Вашингтоні на початку листопада саме з цієї причини, а також для інших переговорів, які часто і регулярно проводжу», — додала дипломат.