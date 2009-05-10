Сьогодні у Москві офіційно відкриють Євробачення-2009

У Москві сьогодні, 10 травня, відбудеться офіційна церемонія відкриття 54-го музичного конкурсу «Євробачення-2009».

Шоу відкриє перша переможниця «Євробачення» Ліс АССІА зі Швейцарії. Вона виступить з піснею, яка принесла їй перемогу в 1956 році. Також буде показано хроніки «Євробачення». Серед учасників концерту - Філіп КІРКОРОВ, АЛСУ, Діма БІЛАН, група "Тату" й інші.

Як повідомляв УНІАН, фінал «Євробачення-2009» відбудеться 16 травня, а півфінали пройдуть 12 і 14 травня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

Учасниця від України Світлана ЛОБОДА виступить 14 травня в другому півфіналі конкурсу.

Росію цього року представить також українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО з піснею «Мамо».

РФ одержала право на проведення конкурсу після перемоги на ньому в травні 2008 року російського співака Діми БІЛАНА.

Спочатку на «Євробаченні-2009» планували представити своїх артистів 43 країни, проте 12 березня Грузія відмовилася від участі в конкурсі.