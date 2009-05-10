Сомалійські пірати застрелили індійського моряка

Сомалійські пірати убили індійського моряка, який опинився на борту судна, що пробуло майже чотири місяці в піратському полоні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на індійське телебачення і місцевий Директорат судноплавства.

Застрелений піратами Судхір Суман перебував на борту захопленого 2 січня єменського танкера Sea Princess II, який було відпущено 26 квітня. Екіпаж судна складався з 15 чоловік, серед яких було вісім індійських громадян. Ще один індійський член екіпажа дістав поранення, але вижив, видужав і повернувся до роботи. Про жертви стало відомо після того, як судно прибуло 6 травня в порт Аден, повідомляє телебачення. Імовірно, за судно було заплачено викуп.