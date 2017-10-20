У Туреччині автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 23 людини
11:00, 20 жовтня 2017Світ
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Причини аварії, а також громадянство потерпілих не зазначаються.
Аварія сталася в районі повіту Султандаг / фото УНІАН
На заході Туреччини туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою. У ДТП постраждали 23 людини. Про це повідомляє Haberler.
Причини аварії, а також громадянство потерпілих не зазначаються. На місці працюють співробітники швидкої медичної допомоги.
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Раніше в Туреччині перекинувся автобус з туристами, троє людей загинули і 10 були поранені.
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