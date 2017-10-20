У Туреччині автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 23 людини

На заході Туреччини туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою. У ДТП постраждали 23 людини. Про це повідомляє Haberler.

Причини аварії, а також громадянство потерпілих не зазначаються. На місці працюють співробітники швидкої медичної допомоги.

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Раніше в Туреччині перекинувся автобус з туристами, троє людей загинули і 10 були поранені.