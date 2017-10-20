У Туреччині автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 23 людини

11:00, 20 жовтня 2017
Світ
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Причини аварії, а також громадянство потерпілих не зазначаються.

Аварія сталася в районі повіту Султандаг / фото УНІАН

На заході Туреччини туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою. У ДТП постраждали 23 людини. Про це повідомляє Haberler.

Причини аварії, а також громадянство потерпілих не зазначаються. На місці працюють співробітники швидкої медичної допомоги.

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Раніше в Туреччині перекинувся автобус з туристами, троє людей загинули і 10 були поранені.

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Теги: #ДТП в Туреччині#в Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП