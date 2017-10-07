У Туреччині перекинувся автобус з туристами: троє загиблих та десять поранених
21:42, 07 жовтня 2017Світ
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У поліції підкреслили, що автобус перебував у хорошому стані. Водія було затримано.
Ілюстрація REUTERS
Сьогодні біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини. Про це повідомляє місцеве видання Hürriyet.
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Зазначається, що крім трьох загиблих, ще десять осіб були поранені в ДТП. Один з них знаходиться в лікарні у важкому стані. Серед поранених виявився і дитина віком один рік. Всі постраждалі вже доставлені в лікарні.
За повідомленнями, мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся. Водій був затриманий.
У поліції підкреслили, що автобус перебував у хорошому стані.
Тільки одна з пасажирів - німецька туристка пережила аварію без суттєвих травм.
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