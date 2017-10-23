"Не турбуйтеся": Трамп має намір вирішити проблему Ірану без допомоги ФРН і Франції

Президент США Дональд Трамп не потребує допомоги Німеччини і Франції для вирішення конфлікту з Іраном щодо його атомної програми.

Про це глава Білого дому заявив в неділю, 22 жовтня, в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає DW.com.

Як сказав Трамп, європейські союзники, такі як ФРН і Франція, можуть спокійно продовжувати укладати угоди з Іраном, поки Америка займається проблемами у зв'язку з атомною програмою Тегерана.

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В інтерв'ю Трамп назвав своїми друзями канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Емманюель Макрона. "Вони мої друзі, дійсно. Я знаходжу спільну мову і з Ангелою, і з Емманюелем", - сказав він. При цьому глава Білого дому додав: "Я хочу їм сказати, спокійно займайтеся бізнесом. Не турбуйтеся. Ми не потребуємо вас в цій справі". Цим Трамп натякнув на торговельні операції з Іраном, які німецькі та французькі фірми уклали після скасування міжнародних санкцій щодо цієї країни.

Раніше Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської атомної програми. Виступаючи 13 жовтня, Трамп не оголосив про вихід з договору з Іраном, проте дав Конгресу США 60 днів для ухвалення рішення про відновлення економічних санкцій проти Тегерана, які були скасовані в рамках договору щодо іранської атомної програми.