Штайнмаєр перед візитом до Путіна назвав російську агресію в Україні перешкодою у відносинах

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснює сьогодні перший за сім років візит німецького глави держави до Росії. Адміністрація у Берліні наголошує на робочому статусі візиту, передає Голос Америки. Приводом для поїздки стало повернення лютеранській церкві одного з соборів у Москві, але Штайнмаєр також зустрінеться з президентом Путіним.

Читайте такожШтайнмаєр розповів про намір шукати діалог зі США та Росією, назвавши їх "складними партнерами"“Я не тішуся ілюзіями щодо майбутньої зустрічі”, - сказав напередодні німецький президент одній з російських газет, але зауважив, що на його думку “ми не можемо дозволити собі не розмовляти одні з одними”.

Перешкодами для нормальних взаємин між Німеччиню та Росією Штайнмаєр назвав “вчинену всупереч міжнародним нормам анексію Криму, спричинений нею конфлікт на сході України та відчуття непередбачуваності дій Росії, яке панує у Європі”.

Німецький президент, який двічі працював міністром закордонних справ, підкреслив, що конкретні кроки політики Берліна є прерогативою уряду і не будуть вирішуватися на його зустрічах у Москві.

Президентська посада, яку від лютого обіймає Штайнмаєр, переважно церемоніальна, але засвідчує його намагання підтримувати відносини з Росією, зіпсовані антизахідною політикою Кремля.

Після обрання Штайнмаєра президент Путін привітав його телеграмою і запросив приїхати до Москви.

Франк-Вальтер Штайнмаєр - представник Соціал-демократичної партії і належить до тих німецьких політиків, які наголошують на потребі співпраці з Росією, але у якості урядовця він гостро критикував російську агресію в Україні.

В Німеччині вважають, що саме принципове несприняття попередником Штайнмаєра на президентській посаді Йоахімом Гауком колишнього агента КДБ Володимира Путіна та його політики стало причиною відмови від поїздок до Москви.

Німецька преса зараховує Штайнмаєра до тих політиків Німеччини, які часом виявляють “ірраціональну” повагу до Москви.