Літак прем'єра Македонії зламався в повітрі

Урядовий літак, на борту якого був прем`єр Македонії Нікола Груєвський, зробив сьогодні вимушену посадку в аеропорту Брюсселя. Про це повідомило Македонське інформаційне агентство МIА.

За його інформацією, "після зльоту з аеропорту столиці Бельгії, коли авіалайнер голови македонського кабінету міністрів був на висоті 6 тисяч метрів, у нього відмовили прилади визначення висоти, а також радар".

"З урахуванням ситуації, що склалася, пілоти ухвалили рішення повернутися в аеропорт Брюсселя, де зробили успішну посадку, в ході якої жоден з пасажирів і членів екіпажа не постраждав", - наголошується в повідомленні.

Літак прем`єра Македонії прямував до Парижа, де Нікола Груєвський мав провести переговори з президентом Франції Николя Саркозі, зауважує ІТАР-ТАРС. Не виключено, що македонській делегації буде наданий резервний літак.

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