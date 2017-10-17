Незаконно ув'язнений у Росії українець Клих виснажений психічно і фізично - Геращенко

Мати українського політв'язня Станіслава Клиха каже, що її син погано почувається, виснажений психічно і фізично. Про це вона розповіла після побачення з сином, пише у вівторок у Facebook представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

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"Тамара Іванівна Клих тільки-но повернулася з побачення з сином, Станіславом Клихом, якого незаконно утримують у російській тюрмі. Плаче, що син погано себе почуває, виснажений психічно і фізично, дуже схуд", – пише Геращенко. За її словами, Тамара Клих просить докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Станіслава.

"Звільнення заручників і політв'язнів – це ключовий пріоритет, на якому наполягає українська влада. Це дійсно жахливо, що вже рік – жодного звільнення", – зазначає також віце-спікер. Вона нагадала, що це питання піднімається на всіх міжнародних зустрічах, у Мінську українська сторона пропонувала різні варіанти і компроміси задля розблокування, на жаль, відповіді поки що немає. Також Геращенко подякувала колегам, які підтримують родини заручників.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха. У вересні російський омбудсман Тетяна Москалькова повідомила, що Клиха за згодою утримують у психіатричній лікарні в Магнітогорську.