Джемілєв пояснив, чому Росія погодилася звільнити Чийгоза і Умерова

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв пояснив, чому Росія погодилася звільнити заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в аеропорту «Бориспіль».

На запитання журналістів, що могло змусити Росію відпустити заступників голови Меджлісу, Джемілєв зазначив, що «імена Чийгоза і Умерова дуже багато звучали у світі, і, звичайно для Росії це було дуже неприємно».

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«Все-таки дуже великий тягар вини на Російській Федерації. Вони зараз, мабуть, хочуть якимось чином пом'якшити світову громадськість», - сказав Джемілєв.

Він також додав, що зараз російські дипломати працюють над зняттям санкцій, і, "мабуть вони спробують використати цей аргумент, мовляв, у Росії пішла якась лібералізація".

«Я думаю, що якщо хтось попадеться на таку вудку, це буде великою помилкою... Нічого в політиці РФ не змінилося», - наголосив Джемілєв.