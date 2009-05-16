Московський ОМОН забрав «гей-парад» у невідомому напрямку

Близько 20 осіб зібралися сьогодні на оглядовому майданчику на Воробйових горах у Москві з наміром провести заборонений владою гей-парад.

Як передає «Газета.Ru», у руках присутні тримали білі гвоздики, а також плакати «Рівні права без компромісів» і «Гомофобія – ганьба країни».

Через 5 хвилин після початку акції на оглядовому майданчику з`явилися бійці ОМОН, які затримали майже всіх учасників пікету, посадили їх в автобус і відвезли в невідомому напрямку.

Разом з тим, радіостанція «Эхо Москвы» повідомляє, що під час несанкціонованого мітингу на захист прав сексуальних меншин затримано 25 чоловік, зокрема організатора гей-параду Миколу АЛЕКСЄЄВА.

Раніше в ГУВС міста Москви заявили, що не допустять проведення будь-яких несанкціонованих акцій в центрі Москви і попередили громадян про відповідальність за участь в них.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня посол Російської Федерації при ЄС Володимир ЧИЖОВ пояснив, що заборона гей-парадів у Москві викликана лише намірами зберегти громадянський спокій.

Він також порадив лідерам гей-організацій Росії відзначати свої свята іншим чином, ніж проведення гей-парадів.