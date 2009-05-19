Шредер: з ідеями про членство Грузії і України в НАТО час закінчувати
00:32, 19 травня 2009Світ
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Аргументи екс-канцлера ФРН
|Герхард Шредер
"Необхідно закінчувати з ідеями про вступ Грузії і України в НАТО. Це не посилить, а зменшить безпеку в Європі", - цитує РІА "Новости".
"Коли НАТО проводить маневри в Грузії, де ще зовсім недавно була війна і зрозуміло, хто її розв`язав, то це може бути розцінено як дурість", - зазначив Шредер, назвавши президента Грузії "справжнім авантюристом".
На міністерській зустрічі НАТО в грудні 2008 року було ухвалено не надавати Україні і Грузії План дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі, заявку на який подали Київ і Тбілісі. Натомість було вирішено здійснювати щорічні цільові програми Україна-НАТО і Грузія-НАТО, нагадує агентство.
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