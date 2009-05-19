Російські бази в Південній Осетії й Абхазії одержать танки Т-90

Російські військові бази в Південній Осетії й Абхазії, угода про офіційне створення яких очікується найближчим часом, одержать в своє розпорядження сучасні ракетно-гарматні танки Т-90. Подробиці щодо баз РФ у невизнаних республіках наводить у номері за 19 травня газета "Ведомости" з посиланням на джерело в Північно-Кавказькому військовому окрузі.

Як розповів співрозмовник видання, на територіях республік вже створено дві військові бази РФ: 7-а база Збройних сил Росії в Абхазії і 4-а - в Південній Осетії. На базах будуть розміщені 7400 військовослужбовців ЗС РФ - по 3700 на кожній. На базу в Абхазії вже почала надходити новітня військова техніка російського виробництва, зокрема танки Т-90 і зенітно-ракетні комплекси.

Крім того, в Очамчирі буде створений пункт базування для невеликих кораблів Чорноморського флоту і прикордонників, а на аеродромі в Гудауті розмістять кілька винищувачів, штурмовиків і вертольотів.

Про намір РФ розмістити в Південній Осетії й Абхазії військові бази стало відомо в серпні 2008 року, одразу після закінчення російсько-грузинського збройного конфлікту. Південна Осетія погодилася надати землі під російські військові об`єкти на термін 99 років, а Абхазія - на 49 років, нагадує Лента.ру.