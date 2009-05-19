Пірати звільнили судно «Patriot», у складі екіпажу якого є українець

Сомалійські пірати звільнили захоплене 25 квітня судно „Patriot” під прапором Мальти, серед членів екіпажу якого є один громадянин України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Гамбурзі.

За інформацією німецької компанії-оператора „Johann M.K. Blumenthal GmbH & Co KG”, після успішного проведення переговорів між судновласником та піратами з піратського полону звільнено згадане судно та членів його екіпажу.

За даними представників компанії-оператора, стан здоров’я команди є задовільним. У даний час судно „Patriot” прямує до найближчого єменського порту.

Як повідомляв УНІАН, в полоні у піратів залишаються ще 34 українських моряки. Зокрема, 24 моряки на судні «Аріана», що було захоплено 2 травня. Двоє громадян України на судні MV Hansa Stavanger, захопленому 5 квітня ц.р., а також 8 українців на судні Marathon, яке сомалійські пірати захопили на початку травня.