Не випробовуйте нас: Трамп застеріг Північну Корею
Трамп закликав усі країни об'єднатися для блокади КНДР.
Президент США Дональд Трамп попередив КНДР та особисто Кім Чен Ина, що продовження ядерних провокацій може призвести до знищення комуністів. Пише CNN.
«Північна Корея – це не той рай, про який думав ваш дід», - сказав Трамп, додавши «Це пекло, якого ніхто не заслуговує».
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Трамп закликав усі країни об'єднатися для блокади КНДР.
"Я сподіваюся, що я говорю не лише від імені наших країн (США та Південної Кореї), але від імені усіх цивілізованих країн, коли я повідомляю Північній Кореї: не недооцінюйте нас. Не випробовуйте нас", – сказав американський президент.
Як повідомяв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп не зміг відвідати демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю через погану погоду. Під час свого візиту в Південнокорейську республіку Трамп планував відвідати кордон з КНДР. Однак, його вертоліт змушений був здійснити посадку після 18 хвилин польоту до демілітаризованій зоні.