Не випробовуйте нас: Трамп застеріг Північну Корею

Президент США Дональд Трамп попередив КНДР та особисто Кім Чен Ина, що продовження ядерних провокацій може призвести до знищення комуністів. Пише CNN.

«Північна Корея – це не той рай, про який думав ваш дід», - сказав Трамп, додавши «Це пекло, якого ніхто не заслуговує».

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Трамп закликав усі країни об'єднатися для блокади КНДР.

"Я сподіваюся, що я говорю не лише від імені наших країн (США та Південної Кореї), але від імені усіх цивілізованих країн, коли я повідомляю Північній Кореї: не недооцінюйте нас. Не випробовуйте нас", – сказав американський президент.

Як повідомяв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп не зміг відвідати демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю через погану погоду. Під час свого візиту в Південнокорейську республіку Трамп планував відвідати кордон з КНДР. Однак, його вертоліт змушений був здійснити посадку після 18 хвилин польоту до демілітаризованій зоні.