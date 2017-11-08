Трамп через туман не долетів до демілітазированої зони між Південною Кореєю і КНДР
Вертоліт із Трампом змушений був здійснити посадку після 18 хвилин польоту до демілітаризованої зони.
Президент США Дональд Трамп не зміг відвідати демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю через погану погоду. Про це повідомляє РБК з посиланням на CNN.
Як зазначає телеканал, під час свого візиту в Південнокорейську республіку Трамп планував відвідати кордон з КНДР. Однак, його вертоліт змушений був здійснити посадку після 18 хвилин польоту до демілітаризованій зоні.
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У Білому домі заявили, що президент Трамп хотів відвідати кордон разом з південнокорейським президентом Мун Чже Іном. Прес-секретар адміністрації американського президента Сара Сандерс заявила, що це буде перше спільне відвідування демілітаризованої зони американським і південнокорейським лідерами. За її словами, це повинно було бути «історичним моментом».
Сандерс сказала, що Трамп був розчарований і засмучений тим, що не вийшло здійснити поїздку на кордон Північної і Південної Кореї. Вона зазначила, що в небі Південної Кореї тримався сильний туман, через який пілоти вертольотів не могли вести повітряний кортеж Трампа. Після вимушеної посадки, американський президент і його оточення чекали близько години, щоб погода покращилася, але цього не сталося.
Разом із Трампом в демілітаризовану зону летіли, у тому числі, глава апарату Білого дому Джон Келлі, генеральний секретар США Рекс Тіллерсон і командувач Силами США в Кореї Вінсент Брукс.