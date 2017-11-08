Трамп через туман не долетів до демілітазированої зони між Південною Кореєю і КНДР

Президент США Дональд Трамп не зміг відвідати демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю через погану погоду. Про це повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Як зазначає телеканал, під час свого візиту в Південнокорейську республіку Трамп планував відвідати кордон з КНДР. Однак, його вертоліт змушений був здійснити посадку після 18 хвилин польоту до демілітаризованій зоні.

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У Білому домі заявили, що президент Трамп хотів відвідати кордон разом з південнокорейським президентом Мун Чже Іном. Прес-секретар адміністрації американського президента Сара Сандерс заявила, що це буде перше спільне відвідування демілітаризованої зони американським і південнокорейським лідерами. За її словами, це повинно було бути «історичним моментом».

Сандерс сказала, що Трамп був розчарований і засмучений тим, що не вийшло здійснити поїздку на кордон Північної і Південної Кореї. Вона зазначила, що в небі Південної Кореї тримався сильний туман, через який пілоти вертольотів не могли вести повітряний кортеж Трампа. Після вимушеної посадки, американський президент і його оточення чекали близько години, щоб погода покращилася, але цього не сталося.

Разом із Трампом в демілітаризовану зону летіли, у тому числі, глава апарату Білого дому Джон Келлі, генеральний секретар США Рекс Тіллерсон і командувач Силами США в Кореї Вінсент Брукс.