Польовий етап навчань НАТО починається в Грузії

На військовій базі у Вазіані в передмісті Тбілісі у четвер почнеться другий, польовий етап учень НАТО "Cooperative Lancer 09" в рамках програми "Партнерство заради миру" .

Передбачається, що в навчаннях візьме участь до тисячі військовослужбовців з 14 країн - дев`ятьох країн НАТО (США, Албанія, Канада, Хорватія, Іспанія, Велика Британія, Греція, Угорщина, Туреччина) і п`яти країн-партнерів (Грузія, Україна, Боснія і Герцеговина, Македонія і Азербайджан).

Другий етап передбачає підготовку багатонаціональних сил до миротворчих операцій на рівні батальйонів і триватиме до 3 червня.

"Ці навчання - частина програми "Партнерство заради миру", яка дає можливості країнам-партнерам будувати індивідуальні відносини з НАТО. Взаємодія з партнерами є невід`ємною частиною політики безпеки альянсу і відіграє важливу роль в його повсякденній роботі", - йдеться в комюніке військового командування Альянсу.

Торік аналогічні навчання пройшли на території Вірменії.

Перший етап навчань "Cooperative Longbow 09", який завершився 18 травня, полягав у відпрацюванні штабних навичок, опануванні процедур НАТО і підвищенні сумісності управління кризовими ситуаціями на рівні бригад. На першому етапі в навчаннях взяли участь близько 200 військових.

РІА “Новости”