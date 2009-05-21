Росія посідає "почесне місце" в стратегії безпеки Грузії

У новій Концепції національної безпеки Грузії "почесне місце" посідає Російська Федерація. Про це заявив віце-прем`єр, держміністр Грузії з питань реінтеграції Темур Якобашвілі в середу в Батумі, де взяв участь у роботі конференції з питань військової стратегії та пріоритетів безпеки країни.

"З погляду потенційних загроз Росія, яка вже перейшла на відкриту агресію і окупацію Грузії, займає "почесне місце" в Концепції національної безпеки", - цитує Новини-Грузія.

За його словами, під час розробки нової Концепції безпеки і Військової стратегії був використаний досвід і думка іноземних експертів, представників як НАТО, так і Пентагону.

«Порівнюючи різні документи, наші відомства змогли розробити нову Концепцію і відобразити в ній всю ту проблематику, яка сьогодні стоїть перед Грузією», – заявив віце-прем`єр.

Дводенна конференція з питань військової стратегії та нових пріоритетів безпеки Грузії, яка проходила в Батумі, в середу завершила роботу.

У конференції брали участь представники Міноборони Грузії, представники НАТО, акредитовані в Грузії військові аташе і експерти.