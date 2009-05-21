Претендентів на пост Президента Киргизії перевірять на знання держмови
"...має уміти правильно читати, писати"
Претенденти на пост Президента Киргизії сьогодні починають складання іспиту на знання державної киргизької мови.
Як повідомляє “Газета.ру”, російська мова в Киргизії вважається офіційною.
За даними представника прес-служби Центральної комісії з виборів і проведення референдумів, перед лінгвістичною комісією стане претендент на президентський пост - голова селянсько-фермерської політичної партії Куттубек АСИЛБЕКОВ.
Раніше передбачалося, що першим складатиме іспит екс-міністр оборони Ісмаїл ІСАКОВ. Проте генерал напередодні зняв свою кандидатуру з президентських перегонів на користь кандидата від об`єднаної опозиції республіки лідера Соціал-демократичної партії Алмазбека АТАМБАЄВА.
Наступний за списком - лікар-нарколог Женішбек НАЗАРАЛІЄВ - сповістив комісію про те, що він захворів і попросив перенести іспит на інший день.
До складу комісії входять дев`ять авторитетних лінгвістів-докторів наук. Кожний з них представляє певний регіон країни.
Як заявив журналістам голова комісії з державної мови Ташбоо ЖУМАГУЛОВ, «майбутній президент повинен вміти правильно читати, писати і грамотно висловлювати свої думки» державною мовою.