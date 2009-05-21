Претендентів на пост Президента Киргизії перевірять на знання держмови

Претенденти на пост Президента Киргизії сьогодні починають складання іспиту на знання державної киргизької мови.

Як повідомляє “Газета.ру”, російська мова в Киргизії вважається офіційною.

За даними представника прес-служби Центральної комісії з виборів і проведення референдумів, перед лінгвістичною комісією стане претендент на президентський пост - голова селянсько-фермерської політичної партії Куттубек АСИЛБЕКОВ.

Раніше передбачалося, що першим складатиме іспит екс-міністр оборони Ісмаїл ІСАКОВ. Проте генерал напередодні зняв свою кандидатуру з президентських перегонів на користь кандидата від об`єднаної опозиції республіки лідера Соціал-демократичної партії Алмазбека АТАМБАЄВА.

Наступний за списком - лікар-нарколог Женішбек НАЗАРАЛІЄВ - сповістив комісію про те, що він захворів і попросив перенести іспит на інший день.

До складу комісії входять дев`ять авторитетних лінгвістів-докторів наук. Кожний з них представляє певний регіон країни.

Як заявив журналістам голова комісії з державної мови Ташбоо ЖУМАГУЛОВ, «майбутній президент повинен вміти правильно читати, писати і грамотно висловлювати свої думки» державною мовою.