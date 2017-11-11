У Валенсії проходить демонстрація на підтримку національної єдності Іспанії (фоторепортаж)

У Валенсії проходить демонстрація на підтримку національної єдності. Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники з іспанськими і валенсійськими прапорцями марширують під час демонстрації.

Читайте такожСпікера каталонського парламенту випустили під заставу в 150 тисяч євро

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Іспанії визнав резолюцію про незалежність Каталонії недійсною.