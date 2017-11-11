У Валенсії проходить демонстрація на підтримку національної єдності Іспанії (фоторепортаж)

15:30, 11 листопада 2017
Світ
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Протестувальники з іспанськими і валенсійськими прапорцями марширують під час демонстрації.

У Валенсії проходить демонстрація на підтримку національної єдності. Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники з іспанськими і валенсійськими прапорцями марширують під час демонстрації.

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Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Іспанії визнав резолюцію про незалежність Каталонії недійсною.

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Теги: #незалежність Каталонії#референдум в Каталонії#демонстрація в Валенсії