Конституційний суд Іспанії визнав резолюцію про незалежність Каталонії недійсною
Суд також прийняв рішення примусово стягнути штрафи в розмірі 12 000 євро в день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове і Троянду Марію Відаль.
Конституційний суд Іспанії в середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня. Про це повідомляє El Pais.
Суд також прийняв рішення примусово стягнути штрафи в розмірі 12 000 євро на день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове і Троянду Марію Відаль.
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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.
Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.
Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління над Каталонією, а прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.
Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.
Керівником уряду Каталонії тимчасово призначено першого віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.