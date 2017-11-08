Конституційний суд Іспанії визнав резолюцію про незалежність Каталонії недійсною

Конституційний суд Іспанії в середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня. Про це повідомляє El Pais.

Суд також прийняв рішення примусово стягнути штрафи в розмірі 12 000 євро на день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове і Троянду Марію Відаль.

Читайте такожУ Каталонії прихильники незалежності від Іспанії заблокували автомобільні траси і залізницю (відео)

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління над Каталонією, а прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Керівником уряду Каталонії тимчасово призначено першого віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.