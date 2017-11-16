Символ радянського домінування: у центрі Варшави хочуть знести "сталінську висотку"

У Польщі планують знести сталінську висотку – Палац культури у науки у Варшаві. Таку ідею підтримав очільник МВС Польщі Маріуш Блащак, пише «ЄП» із посиланням на Rzeczpospolita.

"Палац культури і науки є символом радянського домінування, а символи мають велике значення, бо формують погляди, особливо молодих людей, тому відбулося перейменування вулиць" - сказав він.

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Таким чином, посадовець підтримав міністра культури Пьотра Глінського, який раніше заявив, що існує думка про досільність знести будівлю до 100-річчя незалежності Польщі наступного року.

Блащак при цьому нагадав, що 99 років тому після відновлення незалежності на нинішній площі Пілсудського розібрали церкву, яка була символом російського панування в Варшаві.