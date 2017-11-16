Британія видаватиме більше віз "винятковим талантам"

Великобританія подвоїть кількість віз категорії «винятковий талант» для працівників технологічної сфери. Про це розповів на конференції з питань міграції в Лондоні державний міністр (член уряду, який не входить до Кабінету) у справах імміграції Брендон Льюїс, передає kommersant.ru. «У нас є спеціальна "віза підприємця", яка видається людям, які вносять важливий вклад в нашу економіку, є віза "винятковий талант". Насправді ми подвоюємо кількість виданих віз "винятковий талант" в сфері технологій. Ми неодноразово говорили, як цінуємо можливості надати імпульси новим секторам економіки », - розповів Льюїс.

Читайте такожУ Британії попередили про припинення вільного в'їзду для громадян ЄС після BrexitЗа його словами, працюючи над новою міграційної системою, яка повинна почати функціонувати після «Брексіта», уряд Великобританії вже вносить зміни в існуючу візову систему. Вони хочуть, з одного боку, спростити процедуру в'їзду в країну потрібних фахівців, а з іншого - скоротити загальний обсяг імміграції. «Ми розширюємо умови інших віз, щоб розширити можливості для людей, які не мають повноцінної робочої візи. Наприклад, на відміну від інших країн, одна і та ж віза може дозволити вам бути туристом і приїжджати до Британії у справах бізнесу на строк до шести місяців », - зазначив він.

Згідно з опитуванням, проведеним неурядовою організацією Tech London Advocates, кожна третя лондонська технологічна компанія побоюється, що «Брексит» негативно вплине на їх діяльність. Опитування проведене серед 113 зі своїх 5,4 тис. засновників технологічних компаній, що працюють у Великобританії. В першу чергу мова йде про відтік кваліфікованих фахівців і складнощі при пошуку нових співробітників.