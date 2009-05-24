У польському Жешуві відкрили пам'ятну дошку Петлюрі

В адміністративному центрі Підкарпатського воєводства на південному сході Польщі відкрито пам`ятну дошку Симонові Петлюрі.

Урочиста церемонія відбулася в одному з ліцеїв Жешува в рамках святкування 130-ї роковини з дня його народження, повідомляє Газета.Ru.

Посол України в Польщі Олександр МОЦИК подякував польській владі та директорові ліцею за відкриття пам`ятної дошки та зазначив, що «боротьба 20-х років минулого століття за незалежність України не була марною - і сьогоднішня незалежність нашої держави, дорогу до якої прокладали десятки поколінь українців, є тому свідченням».

С.Петлюра народився в Полтаві 1879 року. Під час громадянської війни був головним отаманом Української Народної Республіки. 1919 року очолив УНР. 1920 року емігрував до Польщі. 25 травня 1926 року загинув від руки агента НКВС С.-Ш.Шварцбарда.