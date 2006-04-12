Путін може приїхати в Україну наприкінці квітня або в травні

Візит Президента Росії Володимира ПУТІНА в Україну може відбутися наприкінці квітня або в травні з урахуванням того, що в Україні вже пройде етап формування парламентської коаліції та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У такому стані, коли один уряд формується, а інший знаходиться в очікуванні складання повноважень, це не кращий етап для проведення переговорів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України вважає, що його зустріч з В.ПУТІНИМ буде історичною і знаковою. Він уточнив, що в ході зустрічі планується обговорити питання економічного, енергетичного, військово-технічного та інвестиційного співробітництва. «Вже майже готова довгострокова програма науково-технічної співпраці, розрахована на 10 років», - повідомив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, за його словами, планується також обговорити питання кордонів, використання нерухомості, інтеграції України у світовий ринок, у Євросоюз і НАТО.

«У переговорах з Росією я як Президент керуюся національними інтересами України, і я думаю, що ми зможемо здійснювати гармонійну політику добросусідства», - сказав В.ЮЩЕНКО.