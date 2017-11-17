Генсек НАТО приніс вибачення Туреччині у зв'язку зі скандалом під час навчань у Норвегії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вибачився перед Туреччиною після того, як Анкара вирішила відкликати 40 своїх військовослужбовців з навчань Альянсу в Норвегії у зв'язку зі скандалом під час навчань у Норвегії.

Як повідомляє агентство "Анадолу", інцидент пов'язаний з фотографіями «супротивників» на електронному табло, в числі яких опинився засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк, а також фейкового вікна, яке під час віртуального спілкування відкрив найманий співробітник ЗС Норвегії від імені президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Столтенберг заявив, що він у курсі інцидентів, що сталися під час навчань НАТО в Норвегії, і приніс вибачення за помилку, що сталася.

«Я поінформований про інциденти, що сталися під час навчань НАТО в будівлі Об'єднаного центру бойових дій (Joint Warfare Centre, JWC) у місті Ставангер у Норвегії. Приношу свої вибачення за помилку, що сталася. Те, що сталося - результат дій однієї людини і не відображає позиції НАТО», - сказав генсек.

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Також він заявив, що людину, яка стала причиною скандалу, було негайно звільнено з лав збройних сил Норвегії, і щодо нього розпочато розслідування.

«Ця людина - не співробітник НАТО, а цивільна особа, яка працювала на Норвегію за наймом. З цього моменту можливе рішення про покарання цієї особи буде прийнято норвезькою владою», - зазначив Столтенберг.

За його словами, Туреччина є важливим союзником НАТО і робить важливий внесок у діяльність Альянсу.

Ердоган, повідомляючи про відкликання турецьких військових з навчань НАТО, сказав: «Засновника Турецької Республіки Мустафу Кемаля Ататюрка і мене виставили як супротивників. Почувши про це, глава Генштабу ЗС Туреччини і міністр у справах ЄС по дорозі до Канади зв'язалися з нами і повідомили про те, що сталося. Глава Генштабу повідомив про рішення щодо відкликання 40 турецьких солдатів, які беруть участь у навчаннях НАТО. Керівництво Туреччини підтримало це рішення».

Також Ердоган наголосив, що Анкара не перегляне своє рішення, і додав, що «таке суперечить поняттю союзництва».