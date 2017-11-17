Ердоган відкликав турецьких військових з навчань НАТО в Норвегії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, 17 листопада, про відкликання турецьких військовослужбовців, які мали взяли участь у військових навчання НАТО в Норвегії, як повідомляє DW.

Турецький лідер пояснив це рішення тим, що під час навчань НАТО він сам, а також засновник Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк були занесені у список "ворогів". Ердоган наголосив, що особисто віддав розпорядження турецьким військовим про негайне припинення участі у навчаннях, "навіть якщо ці імена будуть видалені", інформує AP.

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Звертаючись до союзників по НАТО, турецький президент наголосив: "Не може існувати такого союзу і такого альянсу". Ердоган не конкретизував, що це були за списки з "ворогами" НАТО, в яких опинився він та Ататюрк. У свою чергу, у Північноатлантичному альянсі інцидент поки ніяк не коментують.

Це вже не перше загострення відносин між Туреччиною та її союзниками по НАТО за часів президентства Реджепа Таїпа Ердогана. Зокрема, цього року між Берліном та Анкарою виник скандал через те, що депутатів Бундестагу не допустили на турецьку військово-повітряну базу "Інджирлік", після чого Бундесвер її залишив. А восени 2017 року Анкара підписала контракт з Росією про постачання Туреччині систем протиповітряної оборони С-400 російського виробництва, попри те, що раніше ці наміри турецької влади критикувались Вашингтоном.