Бельгійська прокуратура вимагає екстрадиції Пучдемона в Іспанію

Бельгійська прокуратура вимагає екстрадиції до Іспанії екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох екс-міністрів його уряду відповідно до європейських ордерів на арешт цих політиків.

Як інформує Deutsche Welle, про це повідомив адвокат Пучдемона після першого судового слухання справи, яке відбулося сьогодні у Брюсселі.

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Суд проводив засідання в закритому режимі. Наступне засідання призначили на 4 грудня – тоді суд має заслухати аргументи захисту.

Іспанська прокуратура обвинувачує регіональних політиків у заколоті, непокорі владі та розтраті державних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Пучдемон та четверо колишніх міністрів його уряду добровільно здалися бельгійської поліції.

3 листопада Верховна суд Іспанії видав європейський ордер на арешт каталонського лідера, оскільки той напередодні не з'явився на допит до суду. Ордери на арешт були видані також іще щодо чотирьох міністрів уряду Пучдемона, які разом з ним перебувають у Брюсселі.

Своє перебування на території Бельгії Пучдемон пояснив тим, що хоче постати перед «справжнім правосуддям». За його словами, він залишив Іспанію, щоб краще підготувати свій захист у суді. Ще однією причиною, стверджує Пучдемон, було бажання уникнути ескалації насильства. За словами екс-урядовця, він не має наміру просити в Бельгії притулку.

Згідно з правилами ЄС, Бельгія має 60 днів на ухвалення рішення про екстрадицію Пучдемона. Лише у виняткових випадках цей термін можуть подовжити ще на 30 днів.