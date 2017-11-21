"Повинні розуміти російську мову": Земан запропонував не перекладати на чеську його розмову з Путіним

Президент Чехії Мілош Земан привітав президента Росії Володимира Путіна з «перемогою» в Сирії та запропонував не перекладати чеською мовою їхню розмову, тому що навіть журналісти «повинні розуміти російську мову».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив перед початком переговорів з російським лідером.

«Ви перемогли в Сирії, тому що він (президент Башар Асад) володіє практично всією територією Сирії, за винятком деяких невеликих частин. Але, кінець-кінцем, це демократично обраний президент», - зазначив Земан.

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На це Путін заявив, що дійсно під контролем урядових військ Сирії перебуває вже сьогодні понад 98 відсотків території.

«Осередки опору терористів ще є, але вони швидко тануть під ударами наших Повітряно-космічних сил, сирійської армії і союзників. Я Вам докладно розповім про це. Але на початку нашої зустрічі хотів би вам подякувати за те, що Ви прийняли запрошення», - підкреслив Путін.

Після це Земан заявив, що слова Путіна не треба перекладати чеською мовою.

«Навіть журналісти повинні розуміти російську мову. Якщо не розуміють, це їхня помилка», - сказав президент Чехії.

Путін зауважив, що відносини між Чехією та Росією розвиваються, незважаючи на всі складнощі. За його словами, якщо в попередні роки спостерігався спад товарообігу, причому значний - майже удвічі, то за дев'ять місяців поточного року вже зростання на 40%.

У свою чергу, Земан оголосив, що приїхав до РФ зі 140 підприємцями з Чехії.

«Пане президенте, Ви знаєте, коли я їхав до Франції, мене супроводжувало тільки 14 підприємців, а до Росії - 140 - у десять разів більше», - додав він.

Президент РФ підкреслив, що крім співпраці в енергетиці у РФ і Чехії є «дуже хороші перспективи в машинобудуванні».

«Нам є про що поговорити, в тому числі і про гуманітарну сферу, маючи на увазі, що, напевно, майже чверть населення Чехії говорить, принаймні, володіє російською мовою», - підсумував Путін.

Як повідомляв УНІАН раніше, відомий своїми скандальними заявами президент Чехії Мілош Земан похвалився копією автомата Калашникова з написом "для журналістів". Замість магазину з патронами в автомат була вставлена пляшка чеської настоянки.

Відносини з пресою у Земана не складаються вже давно. Свого часу він називав журналістів гноєм і гієнами. А в травні під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним, "пожартував", що зібралося багато журналістів, і треба когось ліквідувати.