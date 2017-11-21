Путін заявив про закінчення військової операції в Сирії

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів зустріч в Сочі зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом, під час якої оголосив про намір завершити військову операцію в країні, повідомляє офіційний сайт Путіна.

Читайте такожУ Сирії бойовики захопили російську зброю (фото)"До повної перемоги над тероризмом, звичайно, ще дуже далеко. Але що стосується нашої спільної роботи у боротьбі з терористами на території Сирії, ця військова операція дійсно завершується", - сказав Путін.

І підкреслив, що в подальшому необхідно зосередитися на політичних процесах мирного врегулювання ситуації в Сирії. Президент РФ заявив, що хоче обговорити з Асадом «основні принципи організації політичного процесу».

Повідомляється також, що відразу після зустрічі Путін запланував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.