Крим - український: генпрокуратура РФ перевіряє висловлювання Собчак

Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися в президенти Росії, розповіла, що Генпрокуратура почала перевірку щодо її висловлювання з приводу Криму. Про це Собчак розповіла в ефірі радіостанції «Ехо Москви», передає РБК.

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«Вже є перевірка Генпрокуратури, вони розслідують мої висловлювання про Крим, це відбувається, ми отримали офіційний лист», - повідомила Собчак.

Вона також припустила, що її висловлювання про Крим вдарили по її електорального рейтингу. «Я розумію, що мій електоральний рейтинг точно дуже сильно впав після мого висловлювання про Крим», - сказала вона, додавши, що «прийшла говорити правду і про те, що, мені здається, важливим».

Собчак офіційно озвучила свою позицію по Криму 24 жовтня на своїй першій прес-конференції після оголошення планів взяти участь в президентській гонці. Тоді вона сказала, що «з точки зору міжнародного права Крим - український».

Кількома днями пізніше Собчак запропонувала провести новий референдум в Криму. Вона заявила, що Росія «порушила свої міжнародні зобов'язання», а те, що відбувалося в Криму в березні 2014 року, «не можна назвати референдумом».