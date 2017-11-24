У США почали відзначати Чорну п'ятницю ще в четвер (фото, відео)

У США почали відзначати Чорну п'ятницю в четвер. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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20% американців сьогодні стоїть у чергах, бо починається Чорна п'ятниця - день найшаленіших знижок. Біля кожного великого магазину чергують копи.

Однак черги не порівняти з колишніми, бо магазини стали відкриватися не опівночі, а о 5-6 вечора, обіцяючи працювати протягом усієї п'ятниці.