Москва не хоче платити Раді ЄС внески до повернення Росії в ПАРЄ

У РФ пропонують не платити внески до Ради Європи до того часу, доки російських парламентарів не повернуть до ПАРЄ, пише ТАСС із посиланям на заяву спікера Ради Федерації Валентина Матвієнко.

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"Я висловлюю свою точку зору. Я вважаю, що поки російська парламентська делегація не повернеться до роботи в ПАРЄ, ні про яке фінансування мови бути не може", - сказала вона, додавши, що Росія не може виділяти "значні кошти, виконувати прийняті рішення щодо внесків до Ради Європи" коштом російських платників податків "в умовах такої дискримінації і обмеження діяльності парламентської делегації (РФ)".

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний секретар ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що його візит до Москви зокрема присвячено обговоренню повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

"Я тут для того, щоб обговорити безліч питань, серед них - як повернути делегацію Росії в Парламентську асамблею", - сказав він.