Газпром: нової газової кризи в Україні ще можна уникнути
19:36, 28 травня 2009Світ
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"Час не чекає"
Нової газової кризи в Україні ще можна уникнути, якщо Європа спільно з Росією профінансує його відвернення, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.
"Поки що газової кризи в Україні можна уникнути. Для цього Європа і Росія повинні спільно інвестувати в її відвернення. Час не чекає", - цитує слова Міллера РІА "Новости" з посиланням на прес-службу холдингу.
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