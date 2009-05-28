Газпром: нової газової кризи в Україні ще можна уникнути

Нової газової кризи в Україні ще можна уникнути, якщо Європа спільно з Росією профінансує його відвернення, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

"Поки що газової кризи в Україні можна уникнути. Для цього Європа і Росія повинні спільно інвестувати в її відвернення. Час не чекає", - цитує слова Міллера РІА "Новости" з посиланням на прес-службу холдингу.