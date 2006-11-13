Комітет Держдуми дозволив Путіну карати країни на його розсуд

Комітет Держдуми з економічної політики, підприємництва і туризму рекомендував прийняти в першому читанні законопроект, що передбачає право президента на запровадження економічних санкцій щодо інших країн, пише інтернет-видання "Грани.ру".

Як пояснив один з авторів законопроекту, голова думського комітету з кредитних організацій і фінансових ринків Владислав Резник, документ припускає, що в разі виникнення міжнародної надзвичайної ситуації президент РФ ухвалює рішення про застосування спеціальних економічних заходів. Пропозиції щодо застосування цих заходів можуть бути внесені президентові палатами Федеральних Зборів і урядом РФ.

Згідно із законопроектом, покарання на країну може бути накладене за дію якої-небудь компанії або навіть особи, якщо вони "створюють міжнародну надзвичайну ситуацію".

На розгляд до Держдуми проект закону був внесений фракцією "Єдина Росія" через три тижні після того, як Володимир Путін попросив депутатів дати правове забезпечення економічним санкціям, запровадженим проти Грузії.

До другого читання думський комітет запропонував уточнити перелік "спеціальних економічних заходів". Зокрема, йдеться про обмеження на здійснення туристичної діяльності і про заборону участі в міжнародних наукових програмах.

Лента.ру